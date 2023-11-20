شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام .

وأضاف أن يتضمن التوجيه أيضًا الحديث عن مسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبناءهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة ، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري .

كما نص التوجيه على أن تكون الخطبة وفق المحاور التالية ، أهمية بناء الأسرة في الإسلام ، تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج ، غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات ، دور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية ، تربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة .