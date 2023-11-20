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الفيديو يوثق لحظات من مخيم الشقيقين السعوديين، يزيد وعبدالله الراجحي، في البر.
شاهد فخامة مخيم يزيد وعبد الله الراجحي في البرد
وثق الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظات من مخيم الشقيقين السعوديين، يزيد وعبدالله الراجحي، في البر، يُظهر الفيديو تجهيز خيمة في البر بشكل فاخر، حيث تم تجهيزها بالمقاعد والركنيات وأنظمة الإنارة، بالإضافة إلى فرش الأرضية بالسجاد.
كما يظهر الفيديو تخصيص مكان لإعداد الطعام بواسطة شيفات محترفين، حيث قاموا بإعداد وجبة فطور تتضمن كبدة وخبز وسلطة، وتجاوبت الفعاليات مع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بفخامة المخيم وجودة إعداد الفطور.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.