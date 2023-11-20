إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يرتفع إلى 13300

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم (الاثنين)، أن أكثر من 13 ألفًا و300 مدني قتلوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى الذين تم إحصاؤهم حتى الآن هناك أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 31 ألف شخص، وفقاً لـ"فرانس برس".

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