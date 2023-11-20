مشاريع بـ14 مليار ريال لرفع جودة الحياة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف عددا من المشاريع الاستثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين، وذلك ضمن جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال أمير الشرقية «إن المملكة تولي المشاريع التي تنفذها جميع القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتماما كبيرا، مؤكدا سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها بما يسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيا مع رؤية السعودية 2030».

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