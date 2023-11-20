شكرا لقرائتكم خبر الشرقية تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 131 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف).
وفي بقية المناطق سجلت الباحة 25.0 ملم، و20.2 ملم في المخواة، و19.4 في بلجرشي. وفي المدينة المنورة سجلت الحمنة بوادي الفرع 22.0 ملم، ووادي الفرع 10.8 ملم، ومهد الذهب 6.0 ملم.
فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 19.6 ملم في الخمرة بجدة، و17.0 ملم في حي الأمير فواز بجدة، و15.6 ملم في الرصيفة بمكة، و14.2 ملم في حي الجامعة.
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