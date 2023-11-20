شكرا لقرائتكم خبر الشرقية تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بين 12 منطقة بالمملكة شهدت هطول كميات متفاوتة من الأمطار أمس الأول، حيث سجلت 34.2 ملم في القاعدة الجوية بمحافظة حفر الباطن، فيما سجلت الرقعي 18.2 ملم، والخفجي 14.4 ملم، وحرس الحدود بالرقعي 13.6 ملم، وأم الشفلح بالقرية العليا 8.8.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 131 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف).

وفي بقية المناطق سجلت الباحة 25.0 ملم، و20.2 ملم في المخواة، و19.4 في بلجرشي. وفي المدينة المنورة سجلت الحمنة بوادي الفرع 22.0 ملم، ووادي الفرع 10.8 ملم، ومهد الذهب 6.0 ملم.

فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 19.6 ملم في الخمرة بجدة، و17.0 ملم في حي الأمير فواز بجدة، و15.6 ملم في الرصيفة بمكة، و14.2 ملم في حي الجامعة.