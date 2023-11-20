أجواء مكة الربيعية تغري هواة الرحلات البرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجلت مشاهد الطبيعة على جبال وأودية وضواحي مكة المكرمة بعد أن اكتست بالنباتات والأزهار البرية وتحولت إلى متنزهات طبيعية إثر أمطار الخير والبركة التي هطلت على العاصمة المقدسة أخيرا.

وجذبت الأجواء الربيعية هواة الرحلات البرية في ضواحي مكة في مواقع عين شمس، والجموم، ووادي نعمان والبيضاء، لقضاء أمتع الأوقات وسط مشاهد الطبيعة الساحرة.

وانتعش سوق تأجير الخيام والزل، وأضحى نشاطا اقتصاديا رائجا في مكة، كما تنشط الأسر المنتجة في ترويج منتجاتها من المأكولات والمشروبات، خاصة الحلويات والفطائر والعديد من الطبخات المتميزة التي يقبل عليها المتنزهون نظرا لجودتها ومذاقها المتميز.

ويقضي العديد من المواطنين والمقيمين أوقاتا طويلة في التنزه والسمر مصطحبين معهم القهوة والشاي للتمتع بالطبيعة الساحرة التي أضفت جمالا على مكة المكرمة وضواحيها.