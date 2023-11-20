شكرا لقرائتكم خبر 1952 مولودا في مستشفى الملك سعود بعنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، تقريرا إحصائيا بين فيه أن مجموع عدد المواليد المسجل في المستشفى لتلك الحالات حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بلغ 1952 مولودا ومولودة.

وأوضح التجمع أن عدد حالات الولادة الطبيعية المسجلة بالمستشفى كانت 1252 حالة، فيما كان عدد حالات الولادة بالعمليات القيصرية 662 حالة، أما حالات الولادة بطريقه أخرى (مقعدة) التي سجلها المستشفى فقد كان عددها 9 حالات فقط.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أنه بحسب التقرير الإحصائي لمستشفى الملك سعود بعنيزة للفترة «يناير- سبتمبر» من هذا العام فقد بلغ عدد المواليد الذكور سعوديين وغير سعوديين 1020 مولودا، في حين كان عدد الإناث 932 مولودة.