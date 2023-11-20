1952 مولودا في مستشفى الملك سعود بعنيزة

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وأوضح التجمع أن عدد حالات الولادة الطبيعية المسجلة بالمستشفى كانت 1252 حالة، فيما كان عدد حالات الولادة بالعمليات القيصرية 662 حالة، أما حالات الولادة بطريقه أخرى (مقعدة) التي سجلها المستشفى فقد كان عددها 9 حالات فقط.
ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أنه بحسب التقرير الإحصائي لمستشفى الملك سعود بعنيزة للفترة «يناير- سبتمبر» من هذا العام فقد بلغ عدد المواليد الذكور سعوديين وغير سعوديين 1020 مولودا، في حين كان عدد الإناث 932 مولودة.
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