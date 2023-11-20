فيلم وثائقي يروي أعظم رحلات الحج بسينما المكان مول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيلما وثائقيا بعنوان «أعظم الرحلات: الحج إلى مكة المكرمة - على خطى ابن بطوطة»، وذلك بسينما المكان مول.

وقال المشرف العام على المكتبة فيصل بن معمر «إن هذا التوجه الثقافي الجديد في المكتبة الذي يتسق مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات وزارة الثقافة، يقوم على استثمار مختلف العناصر الثقافية والمعرفية العصرية من أجل تقديم وعي فكري جديد، يربطنا بالعصر فيما يتصل بالأصل وبتراثنا العربي والإسلامي العريق».

وأضاف «الفيلم الوثائقي يعد من الأفلام العالمية المهمة والتي بدأ التخطيط لإنتاجه منذ 2004، وقام على إنتاجه مجموعة عالمية ومستثمرون من المملكة وعدد من الدول الإسلامية، وتشرفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة - بتوجيه المقام السامي الكريم عام 2004 م بالإشراف عليه - بالتعاون مع مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز فهم الدين الإسلامي الحنيف بشكل أفضل في العالم، وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام وجوهره ومعناه، ويتيح الفيلم للمسلمين الذين لم تتح لهم فرصة أداء مناسك الحج بالاطلاع عليها من خلال أفلام الشاشة العملاقة».

وعبر ابن معمر عن أمله في أن تحقق هذه الأفلام السينمائية الوثائقية الرصينة أهدافها من التنوير والتثقيف حول شعيرة الحج، وأن تتيح المجال لإبراز دور المملكة في خدمة قبلة المسلمين والحجاج والحرمين الشريفين وإبراز دور الثقافة السعودية في مختلف المحافل العربية والإسلامية والدولية.

مدن عرض فيها الفيلم: