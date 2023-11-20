اكتشاف نوع جديد من العقارب بمحمية مجامع الهضب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إضافة علمية جديدة بعد اكتشافه لنوع جديد من العقارب ينتمي للجنس المسمى ليورس leiurus في محمية مجامع الهضب جنوب الرياض. وسجل الاكتشاف بناء على وصف الشكل الظاهري والتحليل الجيني للنوع الجديد المكتشف، ونشر في المجلات العلمية العالمية والمتخصصة في مجال الحياة الفطرية، مما يبين قيمة الاكتشاف الجديد. وجاءت تسمية هذا النوع الجديد من العقارب نسبة إلى محمية مجامع الهضب، وهي المحمية التي جرى اكتشاف الأنواع الجديدة من العقارب فيها أخيرا، وأظهرت الدراسات للشكل الظاهري والوراثية الجزيئية أن هذا النوع يختلف عن نظرائه من الأجناس الأخرى في المملكة، ليرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس إلى 22 نوعا عالميا، ومنها 5 أنواع في المملكة.

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