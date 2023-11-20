شكرا لقرائتكم خبر تطوير التجربة الرقمية بالمحاكم لتحسين رحلة المستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الموقع الالكتروني لوزارة العدل، بنسخته الحديثة التي تهدف إلى تحسين رحلة المستفيد، وتقديم تجربة رقمية أفضل.

وأوضحت الوزارة أن تطوير موقعها الالكتروني moj.gov.sa، يهدف إلى تحقيق مستهدفات الوزارة وبرنامج التحول الوطني، برفع جاهزية الموقع للمشاركة في المؤشرات المحلية والدولية، وتحسين رحلة المستفيد الرقمية، ورفع جودة المحتوى المعرفي الرقمي حول الوزارة.

وأشارت إلى أنه في سبيل تطوير الموقع، أجريت دراسة مقارنة لأهم مواقع الجهات الحكومية المحلية والدولية، بهدف التيسير على المستفيد، واختصار الوقت والجهد عليه خلال تصفح الموقع.

وكان وزير العدل التقى رؤساء محاكم الاستئناف في جدة، الأسبوع الماضي، محدثا نظام الإثبات، مستعرضا دوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.

وشدد على أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي، فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحا أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداما مطلقا.

وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال إن لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما، مؤكدا أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح، بما يعزز ويطور مجريات العمل.

أهداف تطوير الموقع