شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بالتقصي عن أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في جلسته برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس، وزارة الساحة بإجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية.

ودعا المجلس في قراره وزارة السياحة، إلى إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة بمدن ومناطق المملكة.

ونوه إلى أهمية إعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لجميع المناطق الإدارية، وبما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة.

ودعا المجلس صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية، وتسويق منتجاته بصورة أشمل، ليتمكن من توفير فرص الدعم، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/ 1444.

وطالب في قراره بدعم الصندوق بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.

وأكد أن على صندوق التنمية الثقافي وضع استراتيجية واضحة لميزانيته السنوية، تمكنه من القيام بمهامه وفقا لنظامه، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق، وتحافظ على رأس ماله وتُنمّيه.

وطالب المجلس صندوق التنمية الثقافي بالحرص في دعمه للمشروعات الثقافية تحقيق التوازن بين القطاعات الثقافية، وإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم الوطنية، والمشروعات التي تنمي ثقافة الطفل، وتعزز علاقته باللغة العربية والتراث الثقافي الوطني.

مطالبات خلال الجلسة