الشورى يطالب بالتقصي عن أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية

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ودعا المجلس في قراره وزارة السياحة، إلى إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة بمدن ومناطق المملكة.
ونوه إلى أهمية إعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لجميع المناطق الإدارية، وبما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة.
ودعا المجلس صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية، وتسويق منتجاته بصورة أشمل، ليتمكن من توفير فرص الدعم، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/ 1444.
وطالب في قراره بدعم الصندوق بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن على صندوق التنمية الثقافي وضع استراتيجية واضحة لميزانيته السنوية، تمكنه من القيام بمهامه وفقا لنظامه، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق، وتحافظ على رأس ماله وتُنمّيه.
وطالب المجلس صندوق التنمية الثقافي بالحرص في دعمه للمشروعات الثقافية تحقيق التوازن بين القطاعات الثقافية، وإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم الوطنية، والمشروعات التي تنمي ثقافة الطفل، وتعزز علاقته باللغة العربية والتراث الثقافي الوطني.
مطالبات خلال الجلسة
- وضع الحلول المناسبة لتسريع تطوير المواقع السياحية وفق الخطة الزمنية.
- تكثيف الجهود لإثراء تجربة الزائر خلال تطوير التجمعات السياحية.
- استحداث مسار لتنمية منظومة الحاويات الفكرية بالمجالات الاقتصادية.
- توفير المعلومات الملائمة للاقتصاد السعودي ووضع المؤشرات المستقبلية.
- التخطيط لاستمرار التوازن في نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين.
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