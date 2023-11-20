أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولا للقدرات البشرية بالرياض

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وأوضح وزير التعليم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، يوسف البنيان، أن المؤتمر يعد الأول من نوعه كمنصة عالمية تعاونية، تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصاد عالمي مزدهر، مبينا أن المؤتمر سيناقش أبرز التحديات التي تواجه منظومة القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهم المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، إضافة إلى أثر التطورات المتسارعة في المجالات التقنية والاقتصادية على القدرات البشرية.
وأكد أهمية الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر، الذي ينظمه برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودورها في تحفيز وتوجيه النقاشات الدولية في تنمية القدرات البشرية، بما يسهم في بناء اقتصادات قوية ومرنة لمواجهة تحديات المستقبل.
مؤتمر مبادرة القدرات البشرية
- 6000 من الخبراء والمختصين.
- 150 متحدثا عالميا من قادة الرأي والخبراء.
- 50 دولة يمثلها صناع السياسات من الحكومات ومراكز الفكر.
- استعراض قصص النجاح العالمية الملهمة.
- بحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة.
- إحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.
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