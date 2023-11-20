شكرا لقرائتكم خبر أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولا للقدرات البشرية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان ، تنطلق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى تحت شعار «الاستعداد للمستقبل»، يومي 28 و29 فبراير المقبل، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولا للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة.

وأوضح وزير التعليم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، يوسف البنيان، أن المؤتمر يعد الأول من نوعه كمنصة عالمية تعاونية، تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصاد عالمي مزدهر، مبينا أن المؤتمر سيناقش أبرز التحديات التي تواجه منظومة القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهم المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، إضافة إلى أثر التطورات المتسارعة في المجالات التقنية والاقتصادية على القدرات البشرية.

وأكد أهمية الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر، الذي ينظمه برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودورها في تحفيز وتوجيه النقاشات الدولية في تنمية القدرات البشرية، بما يسهم في بناء اقتصادات قوية ومرنة لمواجهة تحديات المستقبل.

مؤتمر مبادرة القدرات البشرية