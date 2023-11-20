3 % من سكان المملكة مشتركون في صالات رياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر بحث أجراه Runrepeat في 2021م أن 3% من سكان المملكة لديهم اشتراكات في صالات رياضية، في حين احتل السكان في كل من النرويج والسويد المركز الأول بنسبة 22% من السكان لديهم اشتراكات في صالات رياضية، يليهم السكان في أمريكا بنسبة 21.2% الدول التي حلت في المراكز الأخيرة من حيث نسبة اشتراك سكانها في صالات رياضية كانت مصر، الفلبين، فيتنام، إندونيسيا والهند. نسبة السكان الذين لديهم عضوية في صالة الألعاب الرياضية:

النرويج 22%

السويد 22%

الولايات المتحدة 21.2%

الدنمارك 18.9%

هولندا 17.4%

فنلندا 17.2%

كندا 16.7%

المملكة المتحدة 15.6%

أستراليا 15.3%

ألمانيا 14%

النمسا 12.7%

إسبانيا 11.7%

فرنسا 9.2%

إيطاليا 9.1%

بولندا 8%

كوريا الجنوبية 7.3%

الأرجنتين 6.7%

البرتغال 6.7%

البرازيل 4.9%

جنوب أفريقيا 3.9%

السعودية 3.7%

اليابان 3.3%

المكسيك 3.3%

الصين 3%

روسيا 2.3%

جمهورية الدومينيكان 1.3%

مصر 1.2%

الفلبين 0.5%

فيتنام 0.5%

إندونيسيا 0.2%

الهند 0.15%

وفقا لبحث RunRepeat لعام 2021

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