دعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية

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وأقيمت مراسم التوقيع بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
وأشاد نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منظومة سوق العمل في المملكة، مؤكدا أن التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي، والتي تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ»استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة»، عبر ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في القطاع واستدامتها والتشجيع على المشاركة، والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط، والتدريب والتمويل لتعزيز القدرات البشرية الوطنية.
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