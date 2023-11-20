تعاون سعودي أذربيجاني في مجال مكافحة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجمهورية أذربيجان ممثلة في النيابة العامة، في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.

ومثّل المملكة في التوقيع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، ومن الجانب الأذربيجاني النائب العام الدكتور كامران علييف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام الجطيلي.

وغطت مذكرة التفاهم موضوعات عدة، أبرزها تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، عقد رئيس «نزاهة» اجتماعا مع النائب العام الأذربيجاني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين الجانبين.