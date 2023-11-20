شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 7 مخالفين لترويجهم المخدرات في جازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر جهود مكافحة المخدرات في المملكة، إذ قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان اليوم على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وأشارت إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية محاولة تهريب 65 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقبضت على مهربيها وهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومستقبلها مواطن، فيما استُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

أرقام الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.