شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط وصمام أمان المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي يعرب اليعربي، أن المملكة العربية السعودية هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد أنها تلعب دورا أساسيًا ومحوريًا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمجموعة من الموضوعات المهمة.

المملكة هي صمام أمان المنطقة

وأكد أن المملكة العربية السعودية لها وزنها العالمي، وما دعمها الكبير الذي قدمته إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي للدول المنخفضة الدخل، إلا دليل للدور الكبير والديناميكي والمتنامي لها.

أيضا شدد على أن المملكة هي صمام أمان المنطقة.

وعلق على جهود السعودية فيما يتعلق بملف التغيير المناخي، ممتدحًا تلك الجهود الريادية، مما جعلها مصدرًا للإشادات العالمية بما يتعلق بمبادراتها العالمية الخاصة بالبيئة والمناخ.

ملتقى العالم العربي "الفرص والتحديات"

يشار إلى أن تصريحات "اليعربي" جاءت على هامش مشاركته في ملتقى "العالم العربي، الفرص والتحديات" في جامعة هارفارد.

حضر الملتقى عدد من سفراء الدول العربية وبمشاركة طلابية من النادي السعودي، وبحضور المهتمين بالسياسة والثقافة والمجال العلمي والأكاديمي.