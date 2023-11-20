شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة المقاولين.. اعرف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين وزارة الخارجية، من خدمات الهيئة ودعم الوزارة في تأهيل المقاولين السعوديين، وفي نشر وإبلاغ المقاولين بمشاريع الوزارة الداخلية والخارجية على منصة المشاريع.

أهداف مذكرة التفاهم بين الخارجية وهيئة المقاولين

بالإضافة إلى العمل مع وزارة الخارجية والجهات المعنية على الممكنات لتصدير المقاولين السعوديين، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولين.

كما تهدف إلى تفعيل التعاون بين الطرفين في مجال الاستشارات الإدارية المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات والسعي لدعم الهيئة وفق اختصاص وزارة الخارجية في جهودها لتمثيل القطاع لدى الجهات الدولية من اتحادات ومؤتمرات وأي دعم ممكن تقديمه لاستضافة وفود المملكة.

أيضا يضاف إلى الأهداف، السعي لدعم الأنشطة في قطاع المقاولات خارج المملكة، من خلال السفارات أو القنصليات، والمشاركة في الفعاليات التي يقيمها الطرفان.

تعاون الخارجية مع هيئة المقاولين

جاء ذلك بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، ووكيل وزارة الخارجية للمشاريع والأصول المهندس خالد بن إبراهيم الرميح.

ومثّل وزارة الخارجية في توقيع مذكرة التفاهم مدير عام المشاريع الإنشائية بوزارة الخارجية المهندس أحمد بن خليل المسلماني، فيما مثل الهيئة السعودية للمقاولين الأمين العام للهيئة عبد المجيد بن محمد الرشودي.