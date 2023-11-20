هيئة الطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات

ونوّهت الهيئة بأهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ 34 طنًا، وذات الأربعة محاور 42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ 45 طن، مؤكدة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلو جرام، وتصل لـ 100 ألف ريال.
وشددت الهيئة أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.
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