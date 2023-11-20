شكرا لمتابعة خبر عن راميه الغامدي تعلق على التغريدات الرافضة لرأيها في فكرة مبيت المراهقين خارج المنزل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت راميه الغامدي مستشارة أسرية وتربوية على بعض التغريدات الرافضة لرأيها في فكرة مبيت المراهقين خارج المنزل.

وقالت الغامدي بأن العائلات أصبحوا يتقابلون خارج المنزل في الكافيهات، لذلك يتم تربية الفتيات على الثقة وقوة الشخصية.

وأضافت الغامدي في تصريحاتها بأن التربية تأتي كما تحب الأسرة وليس كما يحب الآخرين، مشيرة بأن الحماية الزائدة خاطئة ولابد من ترك الأبناء يواجهون المجتمع.