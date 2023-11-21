تراند اليوم : المديفر يسأل "محقق في النيابة "متى يجب أن نخاف من تلقي الأموال كاش؟.. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم"، عن أهم مشكلات التعامل بـ "الكاش " ، والفرق بينه وبين المصارف .

وأوضح المقحم ، خلال لقاء ببرنامج " في الصورة" : دائما الكاش يكون بعيدا عن الجهات الرقابية بشكل أكبر ، فعندما يكون هناك مؤسسة مالية فيعرف المستفيد والمحول له ، فسهل معرفة حركته المالية .

وأضاف في إجابته على سؤال مقدم البرنامج " عبدالله المديفر " متى نخاف من التعامل بالكاش ؟" ، قائلا : الكاش يعتبر منطقة بعيدة عن الرقابة . وهناك عيار منطقي لاستخدام الكاش ، فمنطقي أن أكون في مكان حامل في جيبي ألف ، ألفين أو 5 آلاف ريال ، وأصرف وأحاسب بالكاش هذا منطقي .

وتابع: لكن واحد رايح يشتري سيارة ويدفع 150 ألف ريال كاش ، ولا أعطي أتعاب محامي أو أي حد عنده خدمات وأعطيه كاش .. هنا في تساؤل .

وتساءل المقحم :" إيش الفرق بين الكاش والمصارف ؟ " .وأردف قائلا : المصرف سهل وآمن ، وفوق هذا هناك طرف ثالث يوثق لك العملية ، يعني حتى إذا عقدكم راح ، يكون هناك شاهد و شيء يثبتلك .

واستطرد: اللي يخلي واحد يترك كل هذه المزايا ويروح يشيل كاش كبير ، هنا تكون علامة استفهام .