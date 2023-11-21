تراند اليوم : بالفيديو.. المحقق بالنيابة "أحمد المقحم" يروي قصة العثور على 11 مليون كاش داخل منزل مسؤول كبير يعمل في منشأة لتنظيم العقار

صحيفة الخليج 365: روى المحقق بالنيابة "أحمد المقحم" قصة العثور على 11 مليون كاش داخل منزل مسؤول كبير يعمل في منشأة لتنظيم العقار.

اشتباه مبني على شيك

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" كان لديهم اشتباه مبني على شيك، وبالتوسع في البحث تبين تورط مسؤول كبير يعمل في منشأة لتنظيم العقار في جريمة غسل أمول".

عملية وهمية

وأوضح:" أن شخص أصدر شيك وبعد فترة وجيزة تم استرجاع المبلغ، وهذا يعطي أن هناك عملية وهمية، وتولت التحريات المالية التحقيقات وتبين أن الشخص رجل أعمال، وتبين وجود مكتب عقاري، ولكن مغلق طوال الوقت، وشخص يفتح المكتب ويجلس أحيانا ويمشي، واتضح أن المكتب مسجل باسم شخصين صغار في العمر، أما من يتردد هو شخص كبير في العمر".

المخططات العقارية

وأردف:" تم متابعة الشخص الذي يتردد على المكتب واتضح أنه شخص يعمل في إحدى القطاعات المعنية بتنظيم العقار، وتحديدا في قسم المخططات العقارية"، لافتا إلى أن كل العمليات المالية التي تمت تتحول من التاجر إلى المكتب، والمكتب يحولها لحساب الموظف الذي يعمل في التنظيم العقاري. لافتا إلى أن المكتب باسم إخوان الموظف.

شخص ثالث

وواصل:" يقوم الموظف بتحويل ثلث المبلغ إلى شخص ثالث، ويسحب الباقي كاش، وتبين أن الشخص الثالث هو مسؤول كبير في التنظيم العقاري، ويتم تحويل له ثلث المبلغ ويستلم باقي المبلغ كاش".

مبلغ 11 مليون

وأكمل :" من خلال تتبع سجلات التنظيم تبين وجود أكثر من مخطط تم إقراره لهذا التاجر من قبل الموظف، وأول مخطط نفذ كان متزامن مع إنشاء المكتب العقاري".

وأضاف:" تم تفتيش منزل المسؤول الأول وتم العثور على 11 مليون كاش، ووجدنا جزء من عقاراته مسجل باسم زوجته، وأنها ليست صاحبة التصرف حيث استخدم وكالة لتسجيل العقارات باسمها".