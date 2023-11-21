شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أكثر من 5 ملايين مصلٍ وزائر خلال أسبوع بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال المدة من 1ـ 6 من جمادى الأولى الجاري، 5 ملايين و364 ألف مصل وزائر.

وأعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي أنها كثفت أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر.

دخول أكثر من 467,221 زائرًا للسلام

كما نظمت وسهلت دخول أكثر من 467,221 زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى 135,242 مصليًا بالروضة الشريفة.

واستفاد أكثر من 16,772 شخصًا من المواقع المخصصة لكبار السن، بالإضافة إلى توزيع 27,267 من الهدايا، واستفادة 48,698 من خدمة الإرشاد المكاني.

خدمات رئاسة المسجد النبوي

أيضا استفاد، 20,277 شخصا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و3,727 مستفيدًا من خدمات المعارض، و37,578 مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات.

أيضا استفاد 11,605 آخرين من خدمة المكتبات و45,937 مستفيدًا من خدمة التنقل.

ووزعت رئاسة المسجد النبوي 119,400 عبوة ماء زمزم، و92,08 وجبات إفطار صائم.