شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعاته الطبية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في محافظة أرخبيل بسقطرى.

وجاء ذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر 2023م، بمشاركة 17 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

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وكشف الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة على 372 مريضًا، وإجراء 18 عملية جراحية في مجال المسالك البولية، و12 عملية أخرى في مجال جراحة الأطفال، تكللت جميعها بالنجاح التام.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

المشروعات الطبية للسعودية في قيرغيزستان

وفي قيرغيزستان اختتم أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة بشكيك.

وكان ذلك خلال الفترة من 10 وحتى 18 نوفمبر 2023م، بمشاركة 20 متطوعاً بمختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 18 عملية قلب مفتوح، و94 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح التام.

برنامج نور السعودية التطوعي في موريتانيا

أيضا نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة روصو بالجمهورية الموريتانية، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر 2023م.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن على 1.245 حالة، وإجراء 40 عملية جراحية، إلى جانب صرف 611 دواء.