شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أقسام البرودة اليومية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق أقسام البرودة اليومية التي قسمها العلماء إلى أربعة.

وقال الزعاق أن البرودة اليومية تنقسم إلى أربعة، برودة آخر الليل وبرودة آخر سهيل، وبرودة الليل كله، وبرودة آخر النهار.

وأضاف الزعاق أن البرودة الشديدة تبدأ في النصف الثاني من شهر نوفمبر، ومع بداية شهر ديسمبر يحلو البرد على شمال العراق والسعودية.

وتابع الزعاق بأن الشتاء يبدأ في أواخر شهر نوفمبر ويشتد في أواخر ديسمبر ويناير وينتهي في أواخر شهر فبراير.