شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف أنواع بيوت الشعر عند البدو وما هو أفخمها؟ وكم يكلف؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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المحتوى الذي قدمه صانع المحتوى سائد السردي يكشف عن أنواع وأسماء بيوت الشعر لدى البدو.

أنواع بيوت الشعر عند البدو

صانع المحتوى سائد السردي كشف في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك عن أسماء وأنواع بيوت الشعر لدى البدو. أوضح أن البيت الذي يُقسم بعمود واحد يُسمى “قطبة”، والبيت الذي يُقسم بعمودين يُسمى “صهوة”.

وأضاف السردي أن البيت الذي يُقسم بثلاثة أعمدة يُسمى “مثلث”، والذي يُقسم بأربعة أعمدة يُسمى “مربع”، وبخمسة أعمدة يُسمى “مخومس”، وبستة أعمدة يُسمى “مسودس”.

وشرح أيضًا أن المصطلحات المستخدمة تتعلق بتقسيم البيت إلى أجزاء، حيث يشير “مقدم” إلى الجزء الأمامي من البيت، في حين يعبر “مؤخر” عن الجزء الخلفي، و”واسط” يشير إلى الجزء الوسطي، و”عامر” يعبر عن الجزء الواقع في منتصف الجانب، بينما “كاسر” يشير إلى العمود المقابل للعامر من جهة حرم النسوان.