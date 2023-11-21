تراند اليوم : شاهد: المحقق في النيابة "أحمد المقحم" يكشف كيف تورط إمام مسجد في تحويل مبلغ لشخص شارك في عملية إرهابية

صحيفة الخليج 365: كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم"، قصة إمام مسجد تورط في تمويل الإرهاب بحسن نية.

وقال خلال لقاء ببرنامج " في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" حول إمام مسجد مبلغ مالي لأحد الأشخاص الذي شارك في جريمة إرهابية، وتم إحضار إمام المسجد وسؤاله لماذا حول المال إلى هذا الإرهابي؟.

وتابع :" قال الإمام أنه حول المبلغ لهذا الشخص لإمامته في المسجد بدلا عنه لمدة أسبوع في أيام سفره، فأرسل إليه قيمة إمامته بدلا منه خلال هذا الأسبوع"، لافتا إلى أن الشخص عندما وكله الإمام للقيام بمهام عمله كان معروف أنه من أبناء الحي وحافظ للقرآن.

واستطرد: الذي أنقذ هذا الإمام ، اكتشاف أن المبلغ الذي أرسله للإرهابي كان قيمة إمامته لمدة أسبوع .

وأضاف : من خلال العمل يكون هناك تساهل في البيانات ، ولا يتم كتابة الغرض من الإيداع أو التحويل ، وممكن يكون الغرض منه بيع الأشياء وشراءها ، ثم في مرحلة من المراحل يكون تحت دائرة الاشتباه .

وأردف : وعندما نسأله من أين لك هذه الأموال يقول والله لا أعلم ، فكتابة البيانات تساعدك أنت قبل أن تساعد جهة التحقيق في معرفة ما يخص الإيداع والتحويل .

وتابع: أحيانا يأتي لك شخص عند ماكينة صرافة ويقول لك " والله بطاقتي متعطلة وخد هذا كاش وحوله لأحد الأشخاص " ، وممكن يكون الطرف الثاني الذي حولت له تحت دائرة الاشتباه ويجمع أموال ، وهذا حاول يستخدمك أنت .