شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتح أبوابها للهروب من العنوسة: اكتشفوا الجنسية التي سمحت لبناتها بالزواج منها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر الزيجات بين المرأة السعودية والرجل الأجنبي أمرًا ممكنًا في الوقت الحالي، وهناك عدة أسباب تدفع المرأة السعودية للزواج من رجل أجنبي. يمكن أن تكون هذه الأسباب هي الخوف من العنوسة أو رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي الذي تراه مناسبًا لها.

شروط زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة

تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها ليصبح الزواج قانونيًا:

يجب أن يكون عمر المرأة السعودية بين 25 و 50 عامًا عند التقدم للزواج من رجل أجنبي.

يجب أن لا يتجاوز فرق السن بين الطرفين 15 عامًا.

يجب على ولي أمر المرأة تقديم طلب لوالي المنطقة التي ينتمي إليها.

يجب ألا يكون المتقدم للزواج مخطوبًا لسعودية أخرى.

شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي في المملكة

في حالة زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي خارج المملكة، تضع الحكومة السعودية بعض الشروط الإضافية:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وعمر المرأة عن 21 سنة.

يجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم قد أكمل دراسته ويشغل وظيفة ثابتة.

يجب أن لا يقل دخل المتقدم عن 3000 ريال شهريًا أو ما يعادلها بعملة الدولة.

باختصار، يجب على المرأة السعودية الالتزام بالشروط المحددة من قبل الحكومة ليصبح زواجها من رجل أجنبي قانونيًا في المملكة العربية السعودية.

شروط زواج السعودية من أجنبي

يمكن للسعودية أن تتزوج من أجنبي، ولكن هناك شروط يجب توافرها:

عمر العروس

يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل، لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة.

فارق السن

لا يجب أن يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا.

عقد زواج

يجب إحضار عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج.

شهادة عدم ممانعة من الزواج

يجب على الزوجة الحصول على شهادة عدم ممانعة من الزواج، ويمكن طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة.

شهادة الحالة الاجتماعية

يجب على الزوجة الحصول على شهادة توضح حالتها الاجتماعية، ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة.

عدم الزواج من سعودية من قبل

يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل، ويجب عليه توقيع إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل.

شاهدين سعوديين

يجب وجود شاهدين سعوديين، بالإضافة إلى صورة من هويتهم وتوقيعهم.

زواج السعوديات من أجانب

تشهد السعودية اقبالًا من بعض السعوديات على الزواج من أجانب، ويصدر المصريين في هذا الصدد. وتشجع الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي زواج السعوديات من الأجانب، خاصة في ظل الأنظمة الجديدة التي تمنح أبناء السعودية حقوق المواطنة، مع منح الأم الحضانة وضمان بقاء والدها معها حتى في حالة الانفصال.