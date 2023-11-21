تراند اليوم : شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة " الديلي ميل " ، لحظة مهاجمة عناصر من حركة حماس لمهرجان نوفا في إسرائيل بالعملية التي أٌطلق عليها " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي .

وأظهر الفيديو عددًا من الأشخاص يصلون إلى ما يبدو أنه موقف سيارات في كيبوتس ألوميم، المحاط ببوابات كهربائية صفراء ، يظهرون وهم يخرجون من سياراتهم ويحاولون تهدئة بعضهم البعض.

ويمكن رؤية شخص يجلس على جانب الرصيف بينما يأتي شخص آخر لتهدئته ، وفروا هاربين فور قدوم ثلاث عناصر من حركة حماس بالأسلحة .