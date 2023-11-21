تراند اليوم : شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى

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ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة " الديلي ميل " ، لحظة مهاجمة عناصر من حركة حماس لمهرجان نوفا في إسرائيل بالعملية التي أٌطلق عليها " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي .
وأظهر الفيديو عددًا من الأشخاص يصلون إلى ما يبدو أنه موقف سيارات في كيبوتس ألوميم، المحاط ببوابات كهربائية صفراء ، يظهرون وهم يخرجون من سياراتهم ويحاولون تهدئة بعضهم البعض.
ويمكن رؤية شخص يجلس على جانب الرصيف بينما يأتي شخص آخر لتهدئته ، وفروا هاربين فور قدوم ثلاث عناصر من حركة حماس بالأسلحة .
وقد أظهر مقطع الفيديو ثلاثة مسلحين من حماس وهم يركضون وهم يحملون ما يبدو أنه بنادق AK-47 ، وقاموا بمطاردة رواد المهرجان ، وأطلق أحدهم النار على سيدة من مسافة قريبة أثناء هروبها .