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تراند اليوم : شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى

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ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة " الديلي ميل " ، لحظة مهاجمة عناصر من حركة حماس لمهرجان نوفا في إسرائيل بالعملية التي أٌطلق عليها " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي .

وأظهر الفيديو عددًا من الأشخاص يصلون إلى ما يبدو أنه موقف سيارات في كيبوتس ألوميم، المحاط ببوابات كهربائية صفراء ، يظهرون وهم يخرجون من سياراتهم ويحاولون تهدئة بعضهم البعض.

ويمكن رؤية شخص يجلس على جانب الرصيف بينما يأتي شخص آخر لتهدئته ، وفروا هاربين فور قدوم ثلاث عناصر من حركة حماس بالأسلحة .

وقد أظهر مقطع الفيديو ثلاثة مسلحين من حماس وهم يركضون وهم يحملون ما يبدو أنه بنادق AK-47 ، وقاموا بمطاردة رواد المهرجان ، وأطلق أحدهم النار على سيدة من مسافة قريبة أثناء هروبها .
شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى
شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى
شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى
شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى
شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى
شاهد: نشر فيديو جديد لأحد مسلحي حماس وهو يطارد إسرائيليين في مهرجان الموسيقى أثناء عملية طوفان الأقصى
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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