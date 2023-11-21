شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مفصل وفرصة نادرة: المملكة تفتح أبوابها للعالم لتملك أسهم شركاتها العملاقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لاتتجه المملكة العربية السعودية للسماح للأجانب بتملك أسهم في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية والتي تمتلك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذلك بناءً على بيان صادر عن هيئة السوق المالية السعودية.

آراء العموم حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب

تستطلع هيئة السوق المالية السعودية آراء العموم حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات التي تمتلك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتهدف هذه الضوابط إلى منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة بشرط أن لا تتجاوز ملكيتهم النسبة المئوية 30% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.

الملكية الأجنبية والمحدودة

تشترط الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

الشركات المدرجة في "تداول" واستثماراتها العقارية

تشمل قائمة الشركات المدرجة في "تداول" التي لديها استثمارات عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل من:

1. شركة "مكة للإنشاء والتعمير"

تعمل الشركة في تطوير مشروعات في مكة المكرمة.

2. "جبل عمر للتطوير"

تطور الشركة مشروع جبل عمر في مكة المكرمة.

3. شركة "مدينة المعرفة الاقتصادية"

مقرها في المدينة المنورة.

4. "طيبة للاستثمار"

مقرها في المدينة المنورة.

ارتفاع أسعار أسهم الشركات العقارية

شهدت أسعار أسهم الشركات الأربع في الساعة الأولى من جلسة تعاملات اليوم في السوق السعودية ارتفاعًا يتراوح بين 8.5% و10%. وعادت وأغلقت على مكاسب تراوحت بين 5% و7%.