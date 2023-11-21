شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مرتضا منصور يكشف وجه الشبه بين ما يحدث في الزمالك وغزة والان مع التفاصيل الكاملة
أدلى رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بتصريح صادم حين قارن الأوضاع في النادي بتلك في قطاع غزة، حيث قال: “ما يحدث في الزمالك هو تحرش ومخدرات وبلطجة وقلة أدب، تمامًا كما يحدث في غزة بالضبط”.
مرتضا منصور يكشف وجه الشبه بين ما يحدث في الزمالك وغزة
أدلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتصريحات حادة في مقطع فيديو، حيث ألمح إلى انعدام الاستعداد والترتيب في الإدارة الحالية للنادي، قائلاً: “طلعوا عيال نصابة ولم يجهزوا أي ملفات لا ضرائب ولا تأمينات”.
وأضاف منصور: “ممدوح عباس عاد مجددًا لنادي الزمالك، وسيعيش النادي أيامًا سوداء، وربنا يستر على النادي”، وفي تصريحاته، ألمح إلى اتهامات بتورط رئيس النادي الحالي، حسين لبيب، في استقدام بلطجية لتزوير الانتخابات، معتبرًا أن الألتراس يمارسون البلطجة داخل النادي ويعتديون على أعضاء الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضا منصور يكشف وجه الشبه بين ما يحدث في الزمالك وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.