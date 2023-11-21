شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مرتضا منصور يكشف وجه الشبه بين ما يحدث في الزمالك وغزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أخبار سارة للمتعثرين في سمه 1445

أدلى رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بتصريح صادم حين قارن الأوضاع في النادي بتلك في قطاع غزة، حيث قال: “ما يحدث في الزمالك هو تحرش ومخدرات وبلطجة وقلة أدب، تمامًا كما يحدث في غزة بالضبط”.

مرتضا منصور يكشف وجه الشبه بين ما يحدث في الزمالك وغزة

أدلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتصريحات حادة في مقطع فيديو، حيث ألمح إلى انعدام الاستعداد والترتيب في الإدارة الحالية للنادي، قائلاً: “طلعوا عيال نصابة ولم يجهزوا أي ملفات لا ضرائب ولا تأمينات”.

وأضاف منصور: “ممدوح عباس عاد مجددًا لنادي الزمالك، وسيعيش النادي أيامًا سوداء، وربنا يستر على النادي”، وفي تصريحاته، ألمح إلى اتهامات بتورط رئيس النادي الحالي، حسين لبيب، في استقدام بلطجية لتزوير الانتخابات، معتبرًا أن الألتراس يمارسون البلطجة داخل النادي ويعتديون على أعضاء الزمالك.