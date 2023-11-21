تراند اليوم : أول تعليق من أمريكا على احتجاز الحوثيين سفينة شحن في البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: نددت الولايات المتحدة باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي.

انتهاك صارخ

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "احتجاز الحوثيين للسفينة غالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

الإفراج الفوري

وأكمل: "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".

سفينة شحن

الجدير بالذكر أن إسرائيل أكدن أن جماعة الحوثي احتجزت سفينة شحن، قالت إنها مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، في جنوب البحر الأحمر، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.