شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يدشن برنامج "نور السعودية" لمكافحة العمى في توغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو، وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر الحاليّ.

وسيكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، على مرضى العيون، وإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لمن يحتاجها، إلى جانب صرف نظارات طبية.

مكافحة العمى والأمراض المسببة له

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.