تراند اليوم : شاهد.. أمير الحدود الشمالية يسأل والد طفلة عن معنى اسمها "بيلسان".. شاهد ردة فعل الأخير

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وهو يسأل والد طفلة عن معنى اسم ابنته.

وأظهر الفيديو الأمير وهو ويسلم على الطفلة، ويتحدث معها، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي تناولت دعم الطفولة بمناسبة اليوم العالمي للطفل, وذلك بحضور ممثلي الجمعيات الخاصة للأطفال و40 طفلا وطفلة من أبناء المنطقة.

وخلال الفيديو سأل الأمير الطفلة عن اسمها، ورد والد الطفلة قائلا "بيلسان"، وسأل الأمير والد الطفلة عن معنى اسم ابنته، وضحك الأب، دون أن يجيب لعدم معرفته معنى الاسم.

ورد بعض الحضور على الأمير قائلين :" يا طويل العمر، يمكن نوع من أنواع الزهور، أو نوع من الأحجار الكريمة، أو نوع من البخور"، ورد الأمير وهو يضحك " كل قام يفتي".