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تراند اليوم : ليس الاعتراف.. شاهد: "أحمد المقحم" يكشف ماهو "سيد الأدلة "من خلال العمل في التحقيق الجنائي

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صحيفة الخليج 365: قال المحقق بالنيابة "أحمد المقحم"، إنه اكتشف من خلال العمل الجنائي أن الاعتراف أضعف الأدلة وليس سيد الأدلة.

يد المتهم

وأضاف المقحم، خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: الاعتراف هو ملك المتهم، ولذلك نحن أمام أدلة مادية أخرى ليست في يد المتهم.

مراوغ ومكابر

وأكمل: نعمل في النيابة العامة على جانب الأدلة المادية بشكل أكبر، فإذا استطعت مواجهة المتهم بكم الأدلة المادية فهو أمام اعتراف لأنه إذا لم يعترف يصبح أمام فضيلة ناظر القضية أنه إنسان مراوغ ومكابر ومستمر في الجريمة.

الدليل المادي

وأكد أن الدليل المادي بأنواعه هو سيد الأدلة، موضحا أن التكنيك الذي يستخدمه في التحقيق هو احترام المتهم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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