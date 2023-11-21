تراند اليوم : دع الناس يموتون.. تصريح غريب من رئيس الوزراء البريطاني يثير جدلا واسعا

صحيفة الخليج 365: كشف تحقيق بريطاني أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي ينتمي للديانة الهندوسية قال في خريف عام 2020: "دع الناس يموتون" خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأثار التصريح الذي أظهرته مذكرات كبير المستشارين العلميين السابق باتريك فالانس، جدلا واسعا بين البريطانيين.

وجاء في التقرير أن سوناك الذي كان مستشارا في ذلك الوقت قال "دع الناس يموتون، ولا بأس بذلك"، وفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

واستمعت لجنة التحقيق بشأن كوفيد لشهادات أكدت أن سوناك رأى أن على الحكومة البريطانية أن تترك الناس يموتون أثناء الجائحة وتم توثيق الاتهام الذي وجّهه رئيس الأركان السابق دومينيك كامينغز في أكتوبر 2020.