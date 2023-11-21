السعودية | الهيئة السعودية للسياحة تُشارك في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُشارك الهيئة السعودية للسياحة في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر المقام في العاصمة القطرية الدوحة من ٢٠ وحتى ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك امتدادًا لمشاركاتها الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية؛ وتسليط الأضواء على الوجهات والتجارب والمنتجات السياحية إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية ومد الجسور مع شركائها من داخل المملكة وخارجها.

ويقام جناح السعودية على مساحة 250 مترًا مربعًا، ويضم منصات لمطوري المنتجات ومقدمي الخدمات السياحية في المملكة، ويحتضن مساحة خاصة لمقدمي الخدمات لضيوف الرحمن تحت مظلة “نسك”، المنصة الموحدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتميز الجناح بطابع أصيل يعكس الثقافة السعودية الأصيلة.

ويشارك في جناح السعودية أكثر من ٢٠ جهة وشركة سعودية، من مطوري الوجهات والمشاريع السياحية مثل نيوم، وكروز السعودية، والبحر الأحمر الدولية، بالإضافة إلى منظمي الرحلات والفنادق، وشركات السياحة والسفر، وشركات الطيران الوطنية، إلى جانب شركات العمرة وتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال رئيس أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة عبدالكريم بن يوسف الدرويش : ” لقد شهد قطاع السياحة السعودية نموًا مضطردًا في السنوات الأخيرة ما جعلها الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، وقد رحبنا بأكثر من 16 مليون سائح في النصف الأول من هذا العام” .

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أسهل من أي وقت مضى، مع توفر العديد من خيارات التأشيرة، مثل التأشيرة السياحية التي تتيح كذلك أداء العمرة وتأشيرة المرور وتأشيرة الأهل والأصدقاء، بالإضافة لإتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لحاملي تأشيرات الزيارة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الشنغن، فضلًا عن مواطني 63 دولة من حول العالم.