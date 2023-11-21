السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 873 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2023م، من انتزاع 873 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و113 لغماً مضاداً للدبابات، و755 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” لغماً واحداً مضاداً للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية هجر بمحافظة الضالع نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات و32 ذخيرة غير منفجرة.

كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 164 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و140 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 4 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين، وفي مديرية عسيلان تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرة، وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية المخاء، و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر و7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر نوفمبر إلى 2.345 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 422 ألفاً و342 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.