السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.