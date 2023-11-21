استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة وخاصة الشمالية الأيام القادمة والصغرى تقترب من 5 درجات مئوية في بعض المناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 5:07 صباحاً

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن يتواصل انخفاض درجات الحرارة على العديد من مناطق المملكة العربية السعودية الأيام القادمة؛ وذلك إثر اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًّا من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار. وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتزايد تأثر المملكة يوم الثلاثاء بالكتلة الهوائية الباردة نسبيًّا؛ بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها في مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم) وصولًا لشمال منطقة الرياض وحفر الباطن، وتكون درجات الحرارة حول 18- 22 درجة مئوية في هذه المناطق مع أجواء لطيفة بوجه عام. وتنخفض درجات الحرارة ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق الشمالية، بالإضافة إلى حائل والقصيم وحفر الباطن وشمال منطقة الرياض وشمال منطقة المدينة المنورة، وتقارب الصغرى 5 درجات مئوية في أجزاء من شمال المملكة وحول 6- 10 درجات مئوية في المناطق الوسطى، وتستدعي بذلك هذه الأجواء ارتداء ملابس أكثر دفئًا. وتبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيًّا يوم الأربعاء مع بقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة بعدة درجات، ويطال انخفاض درجات الحرارة العاصمة الرياض ولكن بشكل طفيف إجمالًا، كما تنشط الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية في مناطق عدة وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار.

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