تدشين برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في لومي بتوغو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 5:17 صباحاً

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو؛ وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر 2023م. وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على مرضى العيون وإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لمن يحتاجها، إلى جانب صرف نظارات طبية. ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

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