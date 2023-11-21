انت الان تتابع طقس الثلاثاء.. باردٌ على معظم مناطق المملكة وأمطارٌ على جازان ومكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً باردا على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يستمر التوقّع بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تشكُّل الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة.

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