انت الان تتابع انتهاء مشروع ربط دول الخليج بسكك الحديد في ديسمبر 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يُتوقع أن ينتهي العمل على مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2030، بعد إعادة إحياء اتفاق المشروع الذي يهدف إلى ربط دول الخليج الست بواسطة القطارات؛ وفقًا لموقع "ريل جورنال" المتخصص في شؤون السكك الحديدية.

ووفقًا للتقرير، فقد أكدت لجنة وزراء النقل والاتصالات في مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا، التزامها تجاه المشروع، ووافقت أيضًا على ميزانية عام 2024 لهيئة السكك الحديدية الخليجية التي تم إنشاؤها العام الماضي.

ولم يكشف التقرير عن التفاصيل الفنية لمشروع السكك الحديدية المخطط لها، ولكن يشير إلى أن السكة الحديدية ستُستخدم في الأساس للشحن في المقام الأول، على أن يتم تشغيل حركة المسافرين في مرحلة لاحقة.

ولن يتم تشغيل الخط باستخدام الكهرباء، بل ستستخدم القواطر الديزل لقطارات الشحن التي ستصل سرعتها إلى 120 كم في الساعة؛ بينما ستصل سرعة قطارات الركاب إلى 220 كم في الساعة.

وتتوقع دول مجلس التعاون الخليجي أن يتم نقل 95 مليون طن من البضائع و8 ملايين مسافر سنويًّا على طول الخط بحلول عام 2045.