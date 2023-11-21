بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبّبة بموريتانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 5:37 صباحاً

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة روصو بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 24 نوفمبر 2023م. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 1.245 حالة، وإجراء 40 عملية جراحية، إلى جانب صرف 611 دواء. ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسبّبة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

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