انت الان تتابع الصحة الفلسطينية تعلن إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، أن 200 مريض تمّ إجلاؤهم الإثنين من المستشفى الإندونيسي، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما تعرَّض في الصباح لقصفٍ إسرائيلي.

وقال الطبيب أشرف القدرة: “لا يزال هناك 400 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس” بجنوب قطاع غزة.

وأضاف أن: “200 شخص تمّ إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع”.

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي “يحاصر” المستشفى الإندونيسي.

وتابع “نخشى أن يكرّر ما فعله بمجمّع الشفاء”، في إشارة إلى أكبر مستشفى في غزة، حيث تجري القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش منذ الأربعاء.

وعملية إجلاء المرضى من المستشفى القريب من مخيّم جباليا تمّت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو شرط وضعه الأطباء بعدما قصفت إسرائيل سيارة إسعاف في شمال غزة قالت إنّ مقاتلين في حماس كانوا يستخدمونها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إقامة نظام “حماية” تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة بعد الحرب لن يكون حلاً، داعياً إلى “مرحلة انتقالية” تشارك فيها جهات فاعلة متعددة، أبرزها الولايات المتحدة والدول العربية.

وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين “من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة، ولكي يكون هذا ممكناً، من الضروري أن نتحرك بعد الحرب بشكل حاسم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين”.