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تراند اليوم : أول رد من عضو شرف النصر طلال الرشيد على تصريح " سعد اللذيذ" بشأن حقيقة تمويل صفقة كريستيانو

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صحيفة الخليج 365: رد عضو شرف النصر طلال الرشيد، على تصريح سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بشأن عدم دفع النصر ريالا واحدا في صفقة اللاعب البرتغالي .

وقال الرشيد في مساحة مشاري الشمري، إن المعلومة الذي ذكرها سعد اللذيذ بأن البرنامج هو من فاوض رونالدو وجلبه للنصر غير صحيحه ابداً وكلام رئيس النصر مسلي آل معمر هو الصحيح .

وأكد الرشيد أن النصر هو من فاوض رونالدو وهو من اتفق معه ، كما أنه هو من دفع قيمة الـ 6 شهور الآولى لعقد رونالدو مع الرعاة.

وأوضح أن اللاعب ألحق بالبرنامج بعد 6 أشهر، مؤكدا أن البرنامج لم يفاوض اللاعب ولم يدفع قيمة الصفقة.

وبين أن الصفقة لها شقين قسم فني وقسم تسويقي وعندما ألحق كريستيانو رونالدو بالبرنامج دفع النصر الثلثين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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