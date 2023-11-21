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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي بجمهورية توغو

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو، وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر 2023م.

 

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على مرضى العيون وإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لمن يحتاجها، إلى جانب صرف نظارات طبية.

 

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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