" تعرف عليه "علاج نهائي للتخلص من "خشونة الركبة" جربها الآن بنفسك وشاهد الفرق!!

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عدن - ياسمين التهامي -

الركبة جزء مهم من جسم الإنسان، تؤدي العديد من الأنشطة الحيوية، مثل الوقوف والصعود والنزول على الدرج؛ مع تقدم العمر قد يصبح غضروف الركبة قاسيًا أو قد تصبح العظام أكثر ليونة.

تتعرض الركبة للكثير من التغيرات التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الألم والالتهاب والتورم، وينتج مرض خشونة الركبة من تآكل الغضروف الرخو الذي يغطي سطح المفصل وبالتالي يؤدي إلى حركة أكثر سلاسة.

كما يحدث ضعف تماسك في الغضروف يتسبب في تشقق السطح وتآكله بشكل تدريجي.

العلاج الطبي التقليدي

يبحث العلماء دائمًا عن طرق أخرى لعلاج هشاشة العظام بما في ذلك حقن المفصل المصاب بمشتقات البلازما الغنية بالصفائح الدموية.

يتم أخذ كمية الدم أولاً من المريض بالإضافة إلى مادة مقاومة للعوامل الجوية لتخثر الدم ثم يتم وضعها في جهاز محدد للفصل السائل الذي يحتوي على البلازما والصفائح الدموية من مكونات الدم الأخرى.



وبعد ذلك يجب حقن هذا السائل في المفصل المصاب بالخشونة المبكرة.

هذه الطريقة إلى أنها آمنة وتخفف من حدة الألم وتأخير تدهور حالة الركبة.

أشارت بعض الدراسات إلى أن هذه الطريقة تستخدم في حالات الخشونة البسيطة.

اكتشف العلماء بروتين جديد وهو “لوبريسين” Lubricin، يتحكم في عملية التمثيل الغذائي للغضروف بالاضافة الى قدرته الكبيرة في الوقاية والعلاج من التآكل كما انه يعمل على تليين المفصل