انت الان تتابع خام برنت ينخفض عند 82.13 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الثلاثاء، مخالفة اتجاهها الصعودي في اليوم السابق، إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومن بينهم روسيا.

ووفقا لرويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 82.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، وتراجع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 15 سنتاً أو 0.2 % إلى 77.68 دولار للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر خام برنت ينخفض عند 82.13 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.