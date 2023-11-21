انت الان تتابع الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.6% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة؛ بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)؛ للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

ووفقًا لـ"رويترز" صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:33 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5% إلى 1990.10 دولارًا.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.